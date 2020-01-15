Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил сегодня в ходе послания Федеральному собранию.



«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается зарплат и социального обеспечения. Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Мы обсуждали этот вопрос, поручаю отработать все детали этой операции и приступить к строительству жилья», — сообщил В. Путин.



Кроме того, президент РФ выступил с идеей создания фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции. Им планируется организовать комплексную и адресную поддержку по принципу «одного окна».