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Вчера, 15:01

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса

Президент РФ Владимир Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом он заявил сегодня в ходе послания Федеральному собранию.

«Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается зарплат и социального обеспечения. Предлагаю запустить программу льготного арендного жилья для работников ОПК. Мы обсуждали этот вопрос, поручаю отработать все детали этой операции и приступить к строительству жилья», — сообщил В. Путин.

Кроме того, президент РФ выступил с идеей создания фонда помощи семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции. Им планируется организовать комплексную и адресную поддержку по принципу «одного окна».

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