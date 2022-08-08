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Вчера, 15:22

В Свердловской области за год почти на 36% выросло количество трудовых мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области за 2022 год поставили на миграционный учет 264 тыс. иностранных граждан, что на 35,7% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего по России в 2022 году в миграционных службах зарегистрировали 11 млн 800 тыс. иностранных работников. Из них в регионе порядка 2,2% трудовых мигрантов.

«Более 90% прироста иностранной рабочей силы по стране пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая. Меньше в Россию стали приезжать трудовые мигранты из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Нидерландов», — говорится в сообщении.

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