В Свердловской области за год почти на 36% выросло количество трудовых мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области за 2022 год поставили на миграционный учет 264 тыс. иностранных граждан, что на 35,7% больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Всего по России в 2022 году в миграционных службах зарегистрировали 11 млн 800 тыс. иностранных работников. Из них в регионе порядка 2,2% трудовых мигрантов.



«Более 90% прироста иностранной рабочей силы по стране пришлось суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Также значительно выросло число трудовых мигрантов из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая. Меньше в Россию стали приезжать трудовые мигранты из Армении, Украины, Сербии, Германии, Франции, Италии, США, Чехии, Австрии и Нидерландов», — говорится в сообщении.