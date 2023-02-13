Инфляция в Свердловской области снизилась до 11,7%

В январе 2023 года инфляция в Свердловской области составила 11,7% после 11,8% в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Уральского главного управления Банка России.



На продовольственные товары все еще влияет хороший урожай 2022 года, способствовавший снижению издержек переработчиков зерна. Это позволило замедлить рост цен на хлеб и макароны, мука и гречневая крупа оказались дешевле, чем в январе прошлого года. Снизились годовые темпы прироста цен на мясную и молочную продукцию. Это связано с ростом объемов производства в масштабах страны, расширением предложения кормов и мер поддержки отрасли.



В непродовольственном секторе цены сдерживаются за счет низкого потребительского спроса на легковые машины и некоторые виды бытовой техники. Стоимость стройматериалов снизилась в связи с экспортными ограничениями на вывоз древесины и нефтепродуктов.



В сфере услуг наблюдается ускорение роста цен. Одной из причин этому стало увеличение ставки взносов на капремонт в январе 2023 года. Повышение тарифа оказалось значительнее, чем годом ранее. Кроме того, из-за роста спроса на недвижимость в конце прошлого года повысилась потребность в услугах по ремонту и отделке жилья. Поэтому подорожала поклейка обоев, укладка кафеля, установка натяжных потолков и пластиковых окон.