Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 104 тыс. 013 рублей за кв. метр

По состоянию на 13 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке недвижимости Екатеринбурга составляет 104 тыс. 013 руб. за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За неделю показатель снизился на 0,02%, за месяц — вырос на 0,19%.