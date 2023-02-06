Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,72%

УрБК, Москва, 17.02.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 74,64 руб., евро — 79,39 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,31%, европейской — на 0,72%.

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