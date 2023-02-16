Свердловская область получит 3 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Правительство РФ направило в Свердловскую область 3 млрд руб. Эти средства пойдут на реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов, сообщает департамент информационной политики региона.
Новые объекты будут построены в 2023-2027 годах. Их появление способствует достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Демография».
Среди вошедших в перечень проектов — здание НИИ Охраны материнства и младенчества в Академическом районе Екатеринбурга, на которое будет выделено 1,35 млрд руб. Еще 700 млн руб. на Дворец водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Также 887 млн руб. потребует строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск.
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. На строительство нового здания Уральского научно-исследовательского института охраны ...03.02.2023 Свердловская область получит дополнительные 2 млрд рублей для финансирования строительной программы
УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. Свердловская область получит дополнительные 2 млрд руб. для финансирования строительной ...28.11.2022 Средний Урал получит более 887 млн рублей на проекты по очистке воды
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2022. Свердловская область получит в 2023-2024 годах более 887 млн руб. в рамках федерального ...11.02.2019 На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн рублей
УрБК, Москва, 11.02.2019. На национальные проекты с 2019 по 2024 год будет потрачено 25,7 трлн руб., следует из ...26.08.2013 На капремонт водных объектов Свердловской области будет выделено около 70 млн рублей
Свердловская область в 2014 году получит 69 млн руб. на реализацию четырех проектов по капремонту водных объектов в ...