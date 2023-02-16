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Свердловская область получит 3 млрд рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Правительство РФ направило в Свердловскую область 3 млрд руб. Эти средства пойдут на реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов, сообщает департамент информационной политики региона.

Новые объекты будут построены в 2023-2027 годах. Их появление способствует достижению целей нацпроектов «Здравоохранение», «Жилье и городская среда» и «Демография».

Среди вошедших в перечень проектов — здание НИИ Охраны материнства и младенчества в Академическом районе Екатеринбурга, на которое будет выделено 1,35 млрд руб. Еще 700 млн руб. на Дворец водных видов спорта в Новокольцовском микрорайоне. Также 887 млн руб. потребует строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск.

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