Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,04%

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по 13 февраля не изменились и составили 61,08 руб. за литр. Как сообщает Свердловскстат, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуется по тем же ценам — 46,71 руб. и 50,34 руб. соответственно. Стоимость дизельного топлива за указанный период снизилась на 0,04%, до 59,68 руб.

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