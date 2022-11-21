В Свердловской области за 2022 год ущерб от действий мошенников превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Свердловской области сотрудники МВД за 2022 год зафиксировали более 6 тыс. различных видов мошенничеств. Общая сумма ущерба составила 3 млрд 192 млн руб., сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.



По его словам, из общего количества пострадавших 56% составляют женщины. Также в 29% случаев жертвами обмана становятся люди старше 60 лет.



«Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом «отмазать» от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником», — отметил Валерий Горелых.



Кроме того, он подчеркнул, что мошенники «играют на чувствах страха, опасности, на функции заботы о своих родных». Также, по его словам, в силу того, что женщины более впечатлительны, злоумышленникам легче втереться к ним в доверие и заставить действовать по схемам преступников.