УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:22

В Свердловской области за 2022 год ущерб от действий мошенников превысил 3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. В Свердловской области сотрудники МВД за 2022 год зафиксировали более 6 тыс. различных видов мошенничеств. Общая сумма ущерба составила 3 млрд 192 млн руб., сообщил руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его словам, из общего количества пострадавших 56% составляют женщины. Также в 29% случаев жертвами обмана становятся люди старше 60 лет.

«Чаще всего людей обманывают под видом якобы сотрудников банковских или силовых структур. На второй позиции схема с вложением денег в акции или игра на биржах с целью максимально быстрого получения прибыли. На третьем месте фигурируют случаи хищения средств под предлогом «отмазать» от тюрьмы из-за совершенного ДТП с тяжкими последствиями близким родственником», — отметил Валерий Горелых.

Кроме того, он подчеркнул, что мошенники «играют на чувствах страха, опасности, на функции заботы о своих родных». Также, по его словам, в силу того, что женщины более впечатлительны, злоумышленникам легче втереться к ним в доверие и заставить действовать по схемам преступников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 13:20 Учительница гимназии из Ревды перевела лжесиловикам 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Ревде местная жительница 1971 года рождения поддалась на уговоры аферистов и ...

21.11.2022 Телефонные мошенники за 10 месяцев похитили у жителей Свердловской области 137 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. За 10 месяцев 2022 года в Свердловской области было возбуждено 3 тыс. 806 уголовных дел ...

12.08.2022 Пенсионерка из Нижнего Тагила отдала телефонным мошенникам более 5 млн рублей после угроз об уголовном преследовании

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. В Свердловской области полиция обнаружила новую схему, которой пользуются телефонные ...

28.02.2022 Полиция Свердловской области просит банки разъяснять персоналу особенности выявления телефонных мошенников

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых ...

18.11.2021 Полиция оценила ущерб от кражи вакцины «Спутник V» в Нижнем Тагиле в 130 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. Ущерб от хищения 280 доз вакцины «Спутник V» в Нижнем Тагиле оценили в 130 тыс. руб. По ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры20.01.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса
Архив новостей
Февраль 2023 (421)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18