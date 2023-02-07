Новое здание для НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга будет строиться при финансовой поддержке из федерального бюджета

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. На строительство нового здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) будут направлены средства из государственной казны. Здание института вошло в перечень социальных, инфраструктурных и других значимых объектов, которые будут построены в 2023-2027 годах с использованием средств федерального бюджета. Распоряжение об утверждении документа подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.
В перечень вошли приоритетные с точки зрения государственного финансирования проекты. Это крупные социальные учреждения в различных регионах страны — медицинские, спортивные и образовательные центры, музеи, а также важная для развития государства и международной торговли транспортная инфраструктура.
Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Напомним, что строительство НИИ ОММ начнется уже в этом году. Институт станет одним из ключевых объектов медицинского кластера Наукограда на территории Академического района Екатеринбурга. Проект здания НИИ ОММ, а также обеспечение его включения в программу федерального финансирования на строительство были выполнены ведущим застройщиком восьмого района — АО СЗ «РСГ-Академическое».
Помимо НИИ ОММ в Екатеринбурге, в список вошли Научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове, Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации в Сочи, а также ряд автомобильных дорог.
Общий объем федерального финансирования на пять лет для этих объектов составит порядка 4,7 трлн руб., из них более 1,4 трлн руб. будет направлено в регионы, причем около 370 млрд руб. поступит из федерального бюджета уже в этом году.
Реализация проектов, предусмотренных перечнем, будет идти в рамках новой комплексной пятилетней государственной программы «Строительство», реализация которой началась 1 января 2023 года.
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