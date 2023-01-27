УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:24

В Екатеринбурге может снизиться на 10% объем предложения нового жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В 2023 году объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга может снизиться на 10%. Такой прогноз выдвинул руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков во время круглого стола, который провела редакция «Коммерсантъ-Урал».

Эксперт указал на высокий объем предложения в настоящий момент: в конце прошлого года числилось 42 тыс. непроданных новых квартир, в январе — около 40 тыс.

«Скорее всего, пик по предложению мы прошли, либо пройдем в ближайшие месяцы. Есть нюанс — из этого числа, сданными в эксплуатацию были только 4,2 тыс. квартир. Если эта цифра продолжит расти достаточно быстро, то мы увидим замедление инвестиций в следующие очереди действующих проектов», — объяснил М. Хорьков.

Поэтому нет смысла запускать следующую очередь жилого комплекса, если в предыдущей сданной очереди 20% не продано, добавил он.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.01.2023 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц сократился на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. За последнюю неделю объем предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге вырос на ...

16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...

13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...

13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...

16.07.2020 УПН: Ротация предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга существенно замедлилась

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2020. Ротация предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в последние месяцы ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%20.01.2023Жительницу Екатеринбурга обязали выплатить налог на сумму более 255 тыс. рублей после продажи доли квартиры20.01.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился с Союзом российских городов опытом по развитию транспортно-логистического каркаса
Архив новостей
Февраль 2023 (405)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18