В Екатеринбурге может снизиться на 10% объем предложения нового жилья

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В 2023 году объем предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга может снизиться на 10%. Такой прогноз выдвинул руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков во время круглого стола, который провела редакция «Коммерсантъ-Урал».



Эксперт указал на высокий объем предложения в настоящий момент: в конце прошлого года числилось 42 тыс. непроданных новых квартир, в январе — около 40 тыс.



«Скорее всего, пик по предложению мы прошли, либо пройдем в ближайшие месяцы. Есть нюанс — из этого числа, сданными в эксплуатацию были только 4,2 тыс. квартир. Если эта цифра продолжит расти достаточно быстро, то мы увидим замедление инвестиций в следующие очереди действующих проектов», — объяснил М. Хорьков.



Поэтому нет смысла запускать следующую очередь жилого комплекса, если в предыдущей сданной очереди 20% не продано, добавил он.