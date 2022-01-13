Российские банки в декабре выдали ипотечные кредиты на 696,9 млрд рублей

Российские банки в декабре 2022 года выдали 176,2 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на 696,9 млрд руб. Эта сумма стала рекордной за всю историю наблюдений, сообщает «Прайм» на основе данных Банка России.
При этом количество выданных ипотек снизилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2021 года.
Также задолженность по ИЖК в декабре составила 13,84 трлн руб. Из них на «плохие» долги приходится 55,43 млрд руб.
Добавим, что в январе выдача ипотеки снизилась на 60% по сравнению с предыдущим месяцем.
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