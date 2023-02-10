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В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют проезд между Курьинским переулком и улицей Студенческой

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. В Екатеринбурге с 1 марта до 15 апреля 2023 года закроют движение транспорта по проезду от Курьинского переулка, 10а до улицы Студенческой, 46 из-за реконструкции участка сетей электроснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации

«Объезд будет организован по улице Лодыгина, переулку Курьинскому, улице Студенческой. К жилым домам № 44 и 46 на улице Студенческой подъехать можно будет через местный проезд», — сказано в сообщении.

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