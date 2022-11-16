Ввод жилья в Свердловской области в январе вырос на 41,6%

В январе 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 272,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 41,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата. Индивидуальными застройщиками введено 127,3 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 14,6% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

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