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Вчера, 17:56

На Среднем Урале количество действующих автокредитов за четыре года снизилось на 1,2%

В Свердловской области количество действующих автокредитов с 2019 по 2022 год снизилось на 1,2%. Так, в декабре 2019 года их число составляло 66 тыс. ед., в 2020 — 69,6 тыс. ед., 2021 — 72,3 тыс. ед., 2022 — 65,2 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По числу действующих в декабре 2022 года автокредитов Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Лидерами в этом списке стали Москва (121,1 тыс. ед.), Московская область (105 тыс. ед.), Санкт-Петербург (98,4 тыс. ед.), Татарстан (91,9 тыс. ед.) и Башкортостан (85,6 тыс. ед.).

Сильнее всего за указанный период выросло число действующих автокредитов в Иркутской (+28%), Новосибирской (+22,9%), Вологодской (+20,5%) областях, а также в Красноярском (+17,5%) и Краснодарском (+14,7%) краях.

В целом по стране за последние четыре года количество действующих автокредитов немного увеличилось — на 0,5% (в декабре 2022 года — 1,83 млн ед.).

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