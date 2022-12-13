В России стоимость импортного оборудования для производства электроники выросла на 40%

УрБК, Москва, 14.02.2023. В России стоимость европейского, американского и японского оборудования, необходимого для производства электроники, выросла на 40% по итогам 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию разработчиков и производителей электроники и участников рынка.
90% российских производителей использует оборудование из стран, присоединившихся к санкциям. Если раньше стоимость производственной линии электронных плат составляла 30 млн руб., то теперь — 50 млн. Рост цен на оборудование приведет к увеличению себестоимости и конечного продукта.
Российские производители изучают предложение китайских аналогов, но качество такого оборудования уступает западному и японскому. Вдобавок возможно, что у российских контрактных производителей электроники снизится число заказчиков.
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