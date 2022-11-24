В России на 15,31% снизилось число хищений с банковских карт

УрБК, Москва, 14.02.2023. В России за 2022 год произошло 877 тыс. случаев хищения с банковских карт. Это на 15,31% меньше, чем в 2021 году. Этот показатель снизился впервые за семь лет, сообщается на сайте Банка России.
Регулятор инициировал блокировку более 756 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше, чем годом ранее.
Сумма ущерба от действий кибермошенников выросла на 4,29%, до 14,2 млрд руб. Большинство операций без согласия клиентов пришлось на оплату товаров и услуг в интернете. Однако число подобных операций снизилось, а доля преступлений, связанных с банковскими сервисами (мобильным и интернет-банкингом), выросла. При получении доступа к сервисам мошенники могут похитить деньги со счета и оформить на жертву кредит. Поэтому в дистанционном банковском обслуживании больше всего потерь — 9,3 млрд руб.
Объем возвращенных потерпевшим средств стал ниже — 618,4 млн руб., что составляет 4,4% от всего объема краж. Такой уровень возмещения объясняется высокой долей социальной инженерии — жертв убеждают самостоятельно перевести злоумышленникам деньги или раскрыть банковские данные. Вдобавок с 2022 года мошенники используют для хищения денег социальные сети и мобильные приложения.
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