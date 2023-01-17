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Годовая инфляция в Свердловской области в январе замедлилась до 11,67%

Инфляция на Среднем Урале в январе составила 11,67% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в декабре 2022 года — 11,83%). Об этом сообщает Свердловскстат.

Продовольственные товары за год подорожали на 9,16%, непродовольственные — на 12%, услуги — на 14,67%, алкоголь — на 7,23%.

Потребительские цены в регионе в январе по сравнению с декабрем выросли на 0,75%.

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