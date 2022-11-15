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Как уйти из офиса: удаленная работа тестировщиком

Последний год самой востребованной сферой является IT. Это обусловлено сразу несколькими факторами. Самым острым является изменение ситуации в стране и массовый отток специалистов по своей инициативе или как часть команды компаний, которые приостановили деятельность в России. Вторая причина — проникновение IT во все сферы жизни человека. Ежедневно люди пользуются десятками продуктов, созданных при помощи высоких технологий. Вы записываетесь к врачу на портале или через приложение, приходите и пользуетесь услугами электронной очереди, ваши данные заносят в централизованную систему и так далее. В будущем IT-сфера будет только расти, так как процент цифровизации будет только увеличиваться. 

IT — это огромный спектр профессий, многие из которых фактически не связаны с программированием. Инженер по тестированию программного обеспечения (он же тестировщик или QA-инженер) проверяет IT-продукты на прочность. Он продумывает, что и где может сломаться, прогнозирует сбои и находит ошибки в приложениях, сайтах и программах, чтобы продукт вышел работоспособным. Тестировщик должен всеми способами испытать надёжность и удобство сервиса на этапе разработки.

Как уйти из офиса: удаленная работа тестировщиком

Сейчас особенно ценится удаленная работа: возможность самостоятельно планировать свой день, экономить на проезде, никакого дресс-кода. Но главной мотивацией является все-таки заработная плата. Начинающий специалист зарабатывает от 60 тысяч в месяц.

Как выбрать хороший обучающий курс? 

Во-первых, хороший курс не должен длиться две недели. Все эти яркие обещания новой профессии за месяц означают только, что перед вами шарлатаны. Чтобы пройти качественное обучение, нужно потратить не менее шести — девяти месяцев.

Во-вторых обращайте внимание на преподавателей. Если это блогер, который сам стал тестировщиком месяц назад, гарантии, что вы действительно потом найдете работу — никакой. Нужна авторитетная платформа с преподавателями, которые давно и полноценно работают в этом направлении. 

В-третьих, курс должен проводиться на удобной платформе, чтобы обучение не превратилось в каторгу. 

Еще важный момент — процент практических занятий и наличие обратной связи. Тестирование — это практика, нужно очень много работать, чтобы набить руку и освоить все тонкости. А для проверки вам понадобится куратор, который оценит работу, укажет на ошибки и похвалит за успехи. 

Сразу после окончания курса можно искать работу, чтобы не растерять полученные знания. Не у всех курсов есть своя база вакансий, поэтому искать работу придется самостоятельно. Соберите все свои домашние задание в портфолио и оформите резюме. Портал Удаленка.ру собирает вакансии, чтобы вы смогли найти работу своей мечты. 

Удаленная работа тестировщиком — реальный комфортный способ построить карьеру в IT. Возможно, через некоторое время вы решите развиваться в другом направлении, и пойдете в программирование или разработку.

 

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