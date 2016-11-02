Федеральная таможня на 31,3% снизила перечисления в бюджет

УрБК, Москва, 09.02.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе перечислила в бюджет РФ 377,3 млрд руб. Это на 31,3% меньше, чем в аналогичный период 2022 года, сообщает «Прайм».
Доходы от импорта в январе составили 303,1 млрд руб.
Ранее ФТС сообщала, что за весь 2022 год перечисления в российский бюджет снизились на 13,4% — до 6,2 трлн руб.
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