Оборот оптовой торговли в Свердловской области в январе-декабре 2022 года снизился на 13,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Оборот оптовой торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 3 трлн 891 млрд 555 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) этот показатель снизился на 13,2%.

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