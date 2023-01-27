Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,85%

УрБК, Москва, 07.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,79 руб., евро — 75,63 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,22%, европейской — на 0,85%.
УрБК, Москва, 03.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,63 руб., евро — ...27.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%
УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...25.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%
УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...24.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,19%
УрБК, Москва, 24.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,79 руб., евро — ...23.01.2023 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%
УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — ...