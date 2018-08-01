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Комитет Госдумы одобрил законопроект о лишении свободы за угрозы от коллекторов

УрБК, Москва, 06.02.2023. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект о введении уголовной ответственности и реальных сроков для коллекторов за угрозы и насилие в отношении должников. Документ рекомендовано принять во втором чтении, сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, подобные действия коллекторов будут квалифицироваться как общественно опасные деяния. За них смогут назначить наказание в виде штрафа от 300 до 500 тыс. руб. или принудительных работ, или срока до пяти лет лишения свободы, а если преступление совершено группой лиц — до десяти.

Ответственность наступает за действия, связанные с применением насилия, уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой их применения, а также с распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физлица, при возврате его просроченной задолженности.

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