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В Екатеринбурге запретят парковку на участке улицы Генеральской

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. В Екатеринбурге на улице Генеральской, от проспекта Ленина до улицы Малышева, установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» появятся на этом участке улицы Генеральской в I квартале 2023 года.

Установка знаков объясняется многократными обращениями граждан в городскую администрацию по поводу обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети в центральной части мегаполиса.

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