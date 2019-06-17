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Сегодня, 14:41

Правительство РФ продлило до 1 июня упрощенные правила выпуска автомобилей

УрБК, Москва, 01.02.2023. Правительство РФ продлило до 1 июня действие перечня требований к выпускаемым автомобилям, который упрощал правила их производства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Документ разрешает автопроизводителям отказаться от установки в транспорт некоторых недоступных из-за санкций систем. Например, допускает выпуск машин без систем ABS и ESP, а программа экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функции автоматического срабатывания после ДТП. Плюс упрощены требования к сертификации автомобилей.

Вдобавок в России стали действовать все экологические стандарты: от «Евро-0» до «Евро-5».

Уточним, что новые требования не являются обязательными, и производители могут выпускать транспорт, соответствующий актуальным нормам.

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