Правительство РФ продлило до 1 июня упрощенные правила выпуска автомобилей

УрБК, Москва, 01.02.2023. Правительство РФ продлило до 1 июня действие перечня требований к выпускаемым автомобилям, который упрощал правила их производства. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Документ разрешает автопроизводителям отказаться от установки в транспорт некоторых недоступных из-за санкций систем. Например, допускает выпуск машин без систем ABS и ESP, а программа экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» может не иметь функции автоматического срабатывания после ДТП. Плюс упрощены требования к сертификации автомобилей.
Вдобавок в России стали действовать все экологические стандарты: от «Евро-0» до «Евро-5».
Уточним, что новые требования не являются обязательными, и производители могут выпускать транспорт, соответствующий актуальным нормам.
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