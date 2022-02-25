В России под санкциями находятся 9,8 тыс. компаний

УрБК, Москва, 01.02.2023. В России к февралю 2023 года под санкции попали 2,9 тыс. компаний (в начале 2022 — 1,6 тыс.). Но поскольку ограничения также распространяются на организации, более чем наполовину аффилированные с попавшим под прямые санкции юрлицом, на деле таких компаний насчитывается 9,8 тыс. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе подсчетов сервиса «Контур.Призма».
По данным Банка России, главной проблемой для бизнеса стали ограничения на импорт, подразумевающие ухудшения условий транспортировки и отказ зарубежных организаций поставлять сырье, комплектующие, запчасти и оборудование. Сильнее всего импортные ограничения сказались на компаниях-экспортерах, поскольку их конкурентоспособности и эффективности во многом способствовало внедрение зарубежных технологических решений. В 2022 году полностью справиться с закупкой сырья и материалов рассчитывали только 39% компаний-экспортеров, машин и оборудования — 18%, запчастей — 28%.
Некоторые организации уже отказались от экспорта или снизили его объемы из-за опасений попасть под вторичные санкции.
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