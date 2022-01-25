Рекомендованный семейный доход на обслуживание ипотеки на Среднем Урале в декабре 2022 года вырос на 2,6%

Рекомендованный семейный доход на обслуживание среднего ипотечного кредита в Свердловской области в декабре 2022 года составил 72 тыс. 775 руб., что на 2,6% больше показателя марта того же года (70 тыс. 906 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 17-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по размеру рекомендованного семейного дохода на обслуживание ипотеки расположилась Москва (153,5 тыс. руб.), на втором — Московская область (118,9 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (101,6 тыс. руб.), на четвертом — ХМАО (90,8 тыс. руб.). Замыкает пятерку лидеров Приморский край (88,4 тыс. руб.).



В целом по стране в декабре 2022 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, составил 80,7 тыс. руб., что на 6,6% меньше по сравнению с мартом того же года (86,4 тыс. руб.).



Отметим, что показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.