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Вчера, 18:01

Заболеваемость ОРВИ на Среднем Урале за неделю увеличилась на 7%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Свердловской области с 23 по 29 января выявлено 35 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что на 7,6% выше показателей прошлой недели и на 14,2% ниже среднего многолетнего уровня.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, в 1,5 раза выше среднеобластного показатели заболеваемости в следующих населенных пунктах: Сухой Лог, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович, поселок Уральский, Ревда, Тугулым.

Отмечается, что среди всех заболевших 61% составляют дети.

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