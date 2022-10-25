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На Урале внешнеторговый оборот снизился на 11% за 2022 год

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Внешнеторговый оборот Урала в 2022 году снизился на 11%. Это меньше, чем в пандемийный 2020 год, когда уменьшение составило 18%. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Импорт в структуре внешней торговли составил 23%, экспорт — 77%. Главными партнерами стали Китай (25% внешнеторгового оборота), Турция (12%), Узбекистан (9%).

Средний срок выпуска товаров сократился на 30 минут, до 1 часа 16 минут.

Ввоз плодовоовощной и сельскохозяйственной продукции вырос на 12% и превысил 180 тыс. т. Главным поставщиком стал Узбекистан с долей более 90%. Также ввозились фрукты и овощи из Таджикистана, Афганистана, Азербайджана, Китая, Турции, Ирана.

За минувший год уральские таможенники направили в федеральный бюджет 52,7 млрд руб.

«Фактически льгота по уплате НДС, обнуление ввозных таможенных пошлин в отношении товаров критического импорта привели к тому, что сумма выпадающих доходов, сумма льгот в три раза превышает сумму, перечисленную таможенными органами Урала в федеральный бюджет. Так, только сумма предоставленных уральским предприятиям льгот выросла в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом и составила 64 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

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