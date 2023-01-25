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Уральское ГУ Банка России запустило просветительский проект «Финансовый навигатор» для жителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. Специалисты Уральского ГУ Банка России разработали просветительский проект «Финансовый навигатор». Первые занятия уже прошли для жителей Свердловской области, сообщает пресс-служба регионально управления регулятора.

По словам авторов проекта, «Финансовый навигатор» был разработан для поддержки граждан и семей с низким уровнем дохода, а также для жителей отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий и людей со средним и средним специальным образованием.

«На трех занятиях слушателей научат составлять личный финансовый план, находить скрытые ресурсы, например, монетизировать хобби, выбирать выгодные финансовые продукты, пресекать лишние расходы, противостоять мошенникам. Например, на занятиях разбирается, как можно решить квартирный вопрос, если на двоих работающих за среднюю зарплату взрослых приходится три ребенка и кредит. Или как выбраться из хронических долгов. Мы рассчитываем, что слушатели, прошедшие наш курс, научатся находить выход из сложных жизненных ситуаций и повысят качество жизни», — рассказала начальник отдела по финансовой грамотности Уральского ГУ Банка России Наталья Ковалева.

В конце декабря 2022 года эксперты Банка России провели лекции в рамках проекта для сотрудников региональной сети магазинов, в январе 2023 года слушателями курса стали сотрудники одной из управляющих компаний и муниципального коммунального предприятия. До конца года в Свердловской области будет проведено еще 20 циклов лекций.

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