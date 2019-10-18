Правительство Свердловской области утвердило бюджетный прогноз региона до 2036 года

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Свердловское правительство утвердило бюджетный прогноз области до 2036 года. Документ позволяет оценить бюджетные параметры на долгосрочную перспективу, обеспечить необходимый уровень сбалансированности областного и консолидированного бюджетов, а также выработать меры, направленные на сохранение стабильности бюджетной системы региона, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



«Актуальный бюджетный прогноз дает возможность увязать бюджетную политику, которую мы сегодня проводим, с задачами по поддержанию устойчивости экономики Свердловской области в условиях санкционного давления и достижению стратегических задач нашего региона», — отметил министр финансов Свердловской области Александр Старков.



Эксперты полагают, что общий объем доходов областного бюджета к 2036 году превысит показатель текущего года более чем в два раза. Также в документе отмечается, что к 2027 году ожидается рост расходов на финансовое обеспечение госпрограмм за счет средств областного бюджета более чем на 5 млрд руб.