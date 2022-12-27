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Вчера, 12:07

На Среднем Урале цены производителей промышленных товаров за год выросли на 4,3%

В Свердловской области цены производителей промышленных товаров в декабре 2022 года выросли на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сфере «Обрабатывающие производства» годовой рост цен производителей составил 16,5%. В «Обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха» этот показатель увеличился на 5,1%. Сфера «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» показала наименьший прирост цен производителей — 3,3%.

В свою очередь, в сфере «Добыча полезных ископаемых» цены производителей за год снизились на 32,3%.

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