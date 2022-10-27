Арбитражный суд подтвердил законность штрафов ФАС в размере 484,3 млн рублей в отношении компании «Южуралмост»

УрБК, Челябинск, 26.01.2023. Арбитражный суд Московского округа признал правомерность постановлений ФАС России в отношении АО «Южуралмост». Компания должна заплатить в федеральный бюджет за заключение двух антиконкурентных соглашений 484,3 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области.



Напомним, что в марте 2019 года АО «Южуралмост» победило в 10 аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Но снижение изначальной цены контрактов составило менее 1,5%. ФАС сочла это нарушением и оштрафовала организацию.



АО «Южуралмост» попыталось обжаловать наказание в суде, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановления службы.