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Вчера, 12:03

Арбитражный суд подтвердил законность штрафов ФАС в размере 484,3 млн рублей в отношении компании «Южуралмост»

УрБК, Челябинск, 26.01.2023. Арбитражный суд Московского округа признал правомерность постановлений ФАС России в отношении АО «Южуралмост». Компания должна заплатить в федеральный бюджет за заключение двух антиконкурентных соглашений 484,3 млн руб., сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Челябинской области.

Напомним, что в марте 2019 года АО «Южуралмост» победило в 10 аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Но снижение изначальной цены контрактов составило менее 1,5%. ФАС сочла это нарушением и оштрафовала организацию.

АО «Южуралмост» попыталось обжаловать наказание в суде, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановления службы.

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