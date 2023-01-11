Поддержка российских авиакомпаний в 2023 году будет снижена

УрБК, Москва, 25.01.2023. Минтранс РФ снизит объемы поддержки авиакомпаний в 2023 году. Если за прошлый год участники рынка получили почти 100 млрд руб. за перевозку пассажиров на внутренних рейсах, то сейчас субсидия продлена с ноября 2022 по март 2023 года на сумму 25,3 млрд руб. Представители отрасли считают, что эта сумма не будет увеличена или будет увеличена незначительно, сообщает «Коммерсантъ».



Опрошенные предполагают, что субсидии сократятся для авиаперевозчиков, выкупивших часть самолетов. При этом респонденты считают, что подобное дискриминировало бы компании, не сумевшие получить деньги из фонда национального благосостояния на льготный выкуп иностранной техники под 1,5% годовых. Кроме того, перевозчики уже выкупили все доступные на рынке самолеты в финансовом лизинге. Шанс выкупа бортов в операционном лизинге в 2023 году выглядит маловероятным из-за санкций.



Добавим, что Минтранс РФ ожидает в 2023 году роста пассажиропотока с 95 млн до 101 млн человек. Представители отрасли сомневаются, что им удастся добиться таких показателей.