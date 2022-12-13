Старт строительства Юго-Западной хорды Екатеринбург — Краснодар перенесен

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. Строительство Юго-Западной хорды Екатеринбурга — Краснодар, которое должно было начаться в 2023 году, перенесено. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе данных из скорректированного правительством РФ плана дорожной деятельности на 2023-2027 годы.
Также отложено строительство трассы «Меридиан», которая должна быть проложена от Казахстана до Белоруссии, а также должна связать Екатеринбург с городами черноморского и каспийского побережий. Изначально предполагалось, что на эти проекты будет выделено 15,3 млрд руб., но бюджет сократили до 4 млрд руб., ограничившись их проектированием.
Подобные переносы коснулись еще ряда строек трасс.
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