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Вчера, 09:43

Таможенные поступления в российский бюджет сократились почти на 1 трлн рублей

УрБК, Москва, 23.01.2023. Поступления в российский бюджет от Федеральной таможенной службы (ФТС) в 2022 году составили 6,2 трлн руб. Это на 15%, или 934 млрд руб., меньше, чем в 2021 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что полученный результат составляет 99,9% от заложенного в бюджетном плане. Задание таможне на прошлый год было выдано на основе средней цены нефти Urals в 62,2 долл. США за баррель, но на практике она оказалась выше — 76,09 долл. США за баррель.

Экспортная часть администрируемых доходов составила 2,7 трлн руб., из которых 2,5 трлн руб. пришлись на сборы экспортных пошлин на нефть, газ и нефтепродукты. Эта статья доходов выросла на 12,7%.

При импорте было получено 3,3 трлн руб., а оставшиеся 0,2 трлн руб. — «прочие доходы», например, сборы за оформление поставок. В итоге Минфин РФ отметил снижение по всем трем составляющим бюджетных поступлений от импорта — НДС (минус 18%), акцизы (минус 21%) и пошлины при ввозе (минус 29%).

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