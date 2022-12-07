Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил ход благоустройства Верхотурья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочий визит в Верхотурье. Там он проверил ход исполнения его поручений по благоустройству городской инфраструктуры и по реконструкции стадиона «Олимп», сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Глава региона напомнил, что Верхотурье дважды побеждало во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря этому была обновлена центральная площадь и сквер на улице Малышева. В прошлом году стартовало строительство стадиона «Олимп».







Работы на спортивном объекте завершены на 30% и идут с опережением графика. Здесь планируется установка современного спортивного оборудования, обновление сетей наружного освещения и связи, укладка покрытий для занятий легкой атлетикой и футболом, полное благоустройство прилегающей территории.







Также в поселке Привокзальный Е. Куйвашев ознакомился с территорией, которая была выбрана для благоустройства в ходе общественного голосования в 2022 году. Здесь находятся основные социальные объекты поселка — детский сад, общеобразовательная школа, дом культуры. Проект благоустройства центральной части поселка стал частью муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и получит финансирование из областного бюджета на 2023 год.







После обновления здесь появится парадная зона с клумбами, концертная площадка, зона отдыха и чтения, а также детская и спортивная рекреации. В проекте предусмотрено создание освещения всей территории и обеспечение условий для маломобильных граждан.







Помимо этого, губернатор посетил сквер по улице Малышева в Верхотурье, где уже реализован проект благоустройства. Деньги на его строительство были получены на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Здесь появилось современное освещение, системы видеонаблюдения, малые архитектурные формы и спортивная площадка.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области