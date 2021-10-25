В Екатеринбурге пассажир попытался провезти через аэропорт Кольцово позолоченный автомат Калашникова

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Таможня аэропорта Кольцово обнаружила у пассажира, вылетающего в Ташкент, позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62 мм. Подарочный кейс он попытался провезти через «зеленый коридор», сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Автомат был изготовлен в 1974 году. Ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин покрыты позолотой с узором. Приклад и цевье выполнены из дорогих пород дерева. На нижней части ствола имеются несколько просверленных отверстий. Подобное оружие на рынке может стоить 500 тыс. руб.
Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
Мужчина утверждает, что это списанное оружие, которое украсили златоустовские мастера. Оно предназначается в качестве подарка другу задержанного.
Сейчас автомат передан экспертам, которые проверяют, можно ли его трансформировать в боевое состояние.
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