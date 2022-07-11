Специалисты Банка России предупредили жителей Урала о новых схемах мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Банк России предупреждает жителей Урала о новых способах мошенничества в виде рассылок по электронной почте, sms-сообщений или сообщений в мессенджерах. Как правило, там говорится о предложении устроиться на работу с высокой оплатой труда, неполным рабочим днем и легкими для выполнения задачами, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.



Таким образом мошенники предлагают рабочую деятельность на сервисах маркетплейсов. Если человеку становится интересна данная вакансия, то ему советуют перейти по ссылке, с помощью которой открывается мессенджер. Затем начинается переписка со лжеменеджером по подбору персонала, где у потенциального потерпевшего запрашивают данные банковской карты и номер мобильного. После чего с целью регистрации и активации рабочего профиля на маркетплейсе просят оплатить вступительный взнос, например, в размере 500 руб. Однако деньги переводятся злоумышленникам, а используя полученные данные, аферисты пытаются украсть средства из личного кабинета потерпевшего на сайте банка.



«При получении любого подозрительно выгодного предложения через интернет будьте бдительны. Особенно, если вас просят предварительно оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Кроме того, при получении предложений о работе не сообщайте свои паспортные данные и финансовые сведения. Такие как номер карты, трехзначный код с обратной стороны карты или sms-код», — отметил эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.