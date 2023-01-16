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В Челябинске спрос на новостройки в IV квартале снизился на 3%

УрБК, Челябинск, 17.01.2023. В Челябинске спрос на новостройки в IV квартале снизился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом того же года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Помимо столицы Южного Урала, спрос на жилье в новостройках за квартал снизился в Севастополе (на 19%), Ростове-на-Дону (на 13%), Санкт-Петербурге (на 10%), Краснодаре (на 5%), Ленинградской области (на 4%) и Ставрополе (на 1%).

Что касается цен на объекты недвижимости в новостройках, в Челябинске они за квартал снизились на 5%. Заметная отрицательная динамика также наблюдается в Волгограде (минус 7%), Москве и Калининграде (по минус 6%).

По словам руководителя направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, за исключением Москвы и области спрос сократился на крупных рынках — Петербурга, Краснодара, Ростова — и вырос в менее крупных городах. Это объясняется тем, что большие рынки всегда более чутко реагируют на экономические перипетии, а менее крупные — быстрее стабилизируются.

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