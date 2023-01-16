В Челябинске спрос на новостройки в IV квартале снизился на 3%

Спрос на новостройки в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года вырос на 13% по сравнению с предыдущим кварталом того же ...

Спрос на новостройки в Екатеринбурге за квартал вырос на 13%

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Спрос на новостройки в Екатеринбурге в IV квартале 2022 года вырос на 13% по сравнению ...

Спрос на новостройки в Екатеринбурге за квартал вырос на 13%

УрБК, Челябинск, 11.11.2021. В III квартале 2021 года спрос на аренду коммерческой недвижимости в Челябинске вырос на ...

В Челябинске спрос на аренду коммерческой недвижимости за год вырос на 17%

В Челябинске спрос на квартиры в новостройках за год упал на 22%

УрБК, Челябинск, 05.10.2021. В Челябинске спрос на новое жилье в III квартале 2021 года упал на 22% относительно ...