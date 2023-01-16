На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 399 рабочих и 215 единиц спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2023. Сегодня на уборке улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи задействовано 399 рабочих и 215 снегоуборочных машин. Как сообщает пресс-служба администрации города, прежде всего службы ЖКХ уделяют внимание очистке тротуаров и перекрестков. За прошедшие сутки на полигоны было вывезено более 21 тыс. т снега и 50 т мусора. Для устранения скользкости израсходовано 106 т реагентов и 69 т фракционного песка.

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