Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,6%

УрБК, Москва, 16.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,38 руб., евро — 73,91 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,6%, европейской — на 0,3%.

Материалы по теме

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов вырос на 0,52%

УрБК, Москва, 13.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,10 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 1,86%

УрБК, Москва, 11.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,50 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%

УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 3,07%

УрБК, Москва, 09.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,90 руб., евро — ...

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,57%

УрБК, Москва, 24.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,36 руб., евро — ...