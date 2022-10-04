Банк России представил план поддержки малого и среднего бизнеса на 2023-2024 годы

УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России представил план поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в 2023-2024 годах. Он включает в себя 38 мер по восьми направлениям, сообщает «Коммерсантъ».
«Дорожная карта» предусматривает использование пониженных коэффициентов риска по активам, обеспеченным поручительствами «Корпорации МСП», а также оптимизацию процесса оценки кредитного риска. Предполагается, что это стимулирует банки к работе с малым бизнесом.
Также присутствует расширение применения альтернативных финансовых инструментов. Например, льготные программы могут быть распространены на факторинг. На инвестиционных платформах обеспечат условия для размещения акций быстрорастущих компаний.
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