Евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,62%

УрБК, Москва, 12.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 67,74 руб., евро — 72,80 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,4%, европейской — на 1,62%.

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