Евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,62%

УрБК, Москва, 12.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 67,74 руб., евро — 72,80 руб.
С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,4%, европейской — на 1,62%.
УрБК, Москва, 11.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,50 руб., евро — ...10.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 0,58%
УрБК, Москва, 10.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,58 руб., евро — ...09.01.2023 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 3,07%
УрБК, Москва, 09.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,90 руб., евро — ...21.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,65%
УрБК, Москва, 21.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,64 руб., евро — ...17.11.2022 Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,79%
УрБК, Москва, 17.11.2022. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,39 руб., евро — ...