Кредитные каникулы в ликвидируемых банках можно будет оформить до конца марта 2023 года

УрБК, Москва, 12.01.2023. В России с 1 января вступил в силу федеральный закон, который позволяет заемщикам ликвидируемых банков обращаться за кредитными каникулами. Такая возможность доступна до 31 марта 2023 года. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).



Ранее такая мера поддержки действовала в 2020 году и была возобновлена с 1 марта по 30 сентября 2022 года.



Уточним, что претендовать на кредитные каникулы могут граждане и индивидуальные предприниматели, у которых средний доход за месяц до подачи заявления снизился минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом годом ранее. Также это право есть у представителей малого и среднего бизнеса в отраслях, которые сильнее всего пострадали в условиях ухудшения экономической ситуации.



«Кредитные каникулы — это льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплату кредита на срок до шести месяцев. Пени и штрафы в это время не начисляются. Льготный период не отражается на кредитной истории и помогает сохранить статус надежного заемщика», — говорится в сообщении.