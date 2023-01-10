В Свердловской области за 2022 год на 2% снизилось число открытых вакансий

За 2022 год в Свердловской области было открыто на 2% меньше вакансий, чем в 2021 году, но размещено на 18% больше резюме. Об этом говорится в исследовании hh.ru.



Отмечается, что сильнее всего активность работодателей снизилась после 24 февраля, когда сказались общий стресс, санкции и неопределенные экономические перспективы. Самым тяжелым стал май: число вакансий уменьшилось на 28% относительно прошлого года. В июне было открыто уже на 10% вакансий больше, чем в мае, но разрыв год к году составлял 17%. В декабре активность работодателей выросла, превзойдя на 6% аналогичный период 2021 года.



Активность соискателей была неравномерной. Например, летом наблюдался повышенный интерес к поиску работы, что не характерно для этого периода.



«Многие иностранные компании с начала специальной военной операции приостановили работу до середины лета, но продолжали выплачивать зарплаты сотрудникам. При этом оставалась надежда, что компании вернутся, поэтому люди не стремились выходить на открытый рынок труда. Начиная со II полугодия стало понятно, что этого не произойдет. При этом наметился и другой тренд — иностранные бизнесы начали передавать активы новым акционерам или российскому менеджменту. В результате номинально люди начали работать в новых компаниях, а реально — в старых, но под новым управлением», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.



Среди тех, кто все-таки лишился работы, многие получили компенсации по 8-12 окладов. Поэтому у них тоже не было мотивации срочно выходить на открытый рынок труда.



Вдобавок соискатели начали вести себя осторожнее: в связи с экономической ситуацией многие свердловчане открыли резюме и начали интересоваться вакансиями, но не торопятся менять работу.



Добавим, что в Свердловской области в течение 2022 года на одну вакансию приходилось 3,8 активного резюме при норме в шесть. Наибольший дефицит кадров наблюдается в сферах «Добыча сырья» (0,3 резюме), «Банки, инвестиции» (0,6), «Медицина, фармацевтика» (0,6), «Рабочий персонал» (0,6) и «Строительство, недвижимость» (0,7).