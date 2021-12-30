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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые читатели! Дорогие коллеги!

Уходящий 2022 год, без сомнения, займет свое место в учебниках истории. Этот год стал временем глобальных потрясений и изменений. Он убедил нас, что и в политике, и в экономике случиться может все что угодно, а аргументированные прогнозы экспертов сбываются разве что случайно. В этом году мы видели и резкие изменения геополитического курса, скачки инфляции и дефляции, и движения процентной ставки ЦБ на более чем в 10% в обе стороны, и двукратные колебания курсов валют, массовый исход с отечественного рыка зарубежных компаний, работавших тут десятилетиями, и поразительную устойчивость отечественной экономической и финансовой системы в условиях глобальной турбулентности.

С Новым годом и Рождеством!

Этот год стал временем слома глобальных парадигм, руководствуясь которыми наша страна жила последние годы. Правила и тенденции, казавшиеся незыблемыми еще в декабре 2021-го, сейчас вспоминаются как эхо далекого прошлого, осколки «старой нормальности», возврата к которой не приходится ожидать. Финансовые планы, стратегии инвестирования, глобальные проекты и личные жизненные траектории в этом году претерпели удивительные, а иногда и драматические изменения. Горизонты планирования для многих из нас сократились до месяцев и даже дней. Часто нам приходилось всерьез пересматривать не только бизнес-планы, но и глобальные ценности, служащие ориентирами в выстраивании жизненного пути.

Ушедший год был богат на новости, и мы пристально следили за тем, как развивается ситуация в экономике страны и нашего региона, анализировали ее и прилагали все силы, чтобы донести до вас самую важную, оперативную и достоверную информацию, которая могла помочь сориентироваться в непростой ситуации в экономике страны и мира. Благодарим вас за то, что читали наши новости, присылали свои отзывы, помогали нам формировать информационную повестку.

Предстоящий год вряд ли будет простым и прогнозируемым. Но в нем, несомненно, будут и радостные моменты. Мы ждем 300-летнего юбилея Екатеринбурга и обновления города к этой знаменательной дате, ждем стабилизации международной обстановки и разморозки активов россиян в международных клиринговых системах, давно обещанного снижения давления на бизнес со стороны государства. Ждем и простых человеческих радостей, без которых жизнь не может продолжаться.

Редакция ИАА «УралБизнесКонсалтинг» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаем, чтобы в вашей жизни было больше определенности, проблемы обходили вас и ваш бизнес стороной, а в сложностях и вызовах нового года вы видели возможности и перспективы.

Желаем вам здоровья, финансового благополучия и удачи в наступающем году! Пусть в каждой семье царит мир, гармония и благополучие!

Мы вернемся к вам 9 января 2023 года.

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