Свердловский проект Business-Datа способствовал открытию 36 новых бизнесов

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. За два года действия проекта Business-Datа Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) было организовано 36 новых бизнесов. Из них 11 были основаны в 2022 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Проект Business-Data стартовал в 2020 году при поддержке правительства Свердловской области. Его особенностью является использование франчайзинга и цифровых инструментов по оценке спроса. Благодаря анализу больших данных удается выявить востребованность товаров и услуг в муниципалитетах, а также значительно уменьшить риски на этапе входа в бизнес. При необходимости СОФПП может обеспечить предпринимателям займы по льготной ставке и задействовать свои ресурсы в продвижении.



«Помощь в выборе франшизы — востребованная «опция» проекта. За два года реализации СОФПП создал магазин франшиз, в который входит более 140 брендов. Это готовые бизнесы, которые прошли проверку фонда и рекомендованы экспертами», — говорится в сообщении.



Сейчас в проекте Business-Data участвуют семь городов: Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Асбест, Богданович и Краснотурьинск. Любой свердловчанин, желающий открыть свое дело, может обратиться в СОФПП или в муниципальное отделение фонда за комплексной поддержкой.