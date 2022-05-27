УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Вчера, 13:58

Екатерина Шихова: Рецепт успеха — постоянное обновление

Екатерина Шихова: Рецепт успеха — постоянное обновление На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответила директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова.

— Екатерина, фудмаркет ESTORY сейчас отмечает два года с момента открытия. Как вы оцениваете основные итоги работы за это время?

— Нужно сразу отметить, что два года мы отмечаем с технического открытия проекта. В декабре 2020 года на площадке начали работать наши первые резиденты. Тогда их было совсем немного, запускались мы в тестовом режиме, чтобы посмотреть, как работают наши идеи, насколько вообще работоспособна концепция, какие в ней есть «узкие места». Сейчас с ностальгией вспоминаем первый день, 25 декабря, когда на нашей площадке работал всего один участник. Но уже к концу новогодних каникул их число увеличилось до 10.

Настоящее большое открытие, которое мы традиционно отмечаем как день рождения проекта, прошло в апреле. Именно к апрелю площадка была заполнена больше чем на половину, начали работать наши основные резиденты, и фудамаркет стал настоящим фудмаркетом.

Что касается итогов, то главный из них — проект, несомненно, удался. Екатеринбуржцы полюбили ESTORY, у нас в зале всегда много людей, по вечерам практически каждый день — полная посадка. В выходные бывает, что не хватает мест для всех желающих. Проходимость, оборачиваемость фудмаркета выше наших первоначальных планов. Несмотря на ковид, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, снижения интереса к проекту мы не видим.

— Удается поддерживать постоянный интерес к проекту?

— Один из главных «рецептов» — регулярное обновление участников. Мы постоянно, в режиме нон-стоп ищем новых резидентов, новые концепции, которые будут интересными нашим гостям. Так, только за последний месяц у нас открылись четыре новых проекта.

К нам пришел новый проект традиционной китайской кухни «Таверна Джеки». Мы видим, что паназиатская тема пользуется особой любовью екатеринбуржцев, резиденты именно этого направления у нас традиционно в лидерах и по выручке, и по посещаемости, так что уверены, что новый проект, ориентированный в том числе на острую кухню, найдет своих клиентов.

Также мы запустили новый проект русской кухни «О, Блин!». Здесь в основе будут именно блины с разными начинками, которые будут готовить сразу при гостях. Но одними блинами дело не ограничится: резидент готов закрыть освободившуюся у нас нишу пельменей, а также предложить другие блюда русской кухни и даже красивое и сложное мороженое.

Третий проект — Pizza Slice — ориентирован на пиццу, причем на быструю отдачу. Ребята готовят пиццу кругами, режут на слайсы и продают уже готовой. Если на большинстве наших кухонь заказ надо ждать 10-15 минут, то тут можно получить пиццу сразу. К тому же у нее очень демократичный ценник: в среднем слайс выходит дешевле 100 руб. Но если вы хотите большой круг целиком, то его могут испечь специально для вас, но это уже потребует времени.

— Сколько сейчас всего резидентов на фудмаркете?

— Более сорока. Точная цифра обычно держится месяц, потом что-то на фудмаркете меняется.

— И этот процесс продолжится?

— Да, мы продолжаем вести переговоры с потенциальными резидентами, проводим дегустации, рассматриваем их бизнес-концепции. Кого-то просим подтянуть кухню, кого-то — пересмотреть экономику проекта. Все-таки у нас уже есть определенный опыт и понимание, какой ценник на блюда можно выставить, а какой нет, что будет продаваться, а что окажется невостребованным. Когда вместе с будущим резидентом приходим к пониманию будущей концепции — готовим открытие новой точки.

Так, уже в ближайшее время мы ожидаем приход на фудмаркет еще двух проектов. У нас опять появится шаурма — постараемся сделать так, чтобы она была лучшей в городе. И ожидаем очередной кондитерский корнер. У нас уже сформировался мощный набор сладостей, усилим его новым участником.

Но при этом мы стараемся сохранять и некое привычное для наших гостей ядро резидентов, которые обеспечивают базовый набор наиболее востребованных блюд. Постоянное добавление к привычному нового — это залог успеха фудмаркета.

— Одновременно некоторые проекты покидают ESTORY?

— Процесс обновления неизбежен, хотя за два года нас покинуло меньше 10 проектов. Причины разные. Кто-то закрывал сеть целиком, кто-то не вписался в экономическую систему фудмаркета. Часто причиной становилась ценовая политика: некоторые наши резиденты выходили на фудмаркет с ресторанным ценником. Гости это не всегда понимают. Не случайно, наверное, что на месте дорогого итальянского проекта от «Портофино» открылась намного более демократичная Pizza Slice. Кто-то не смог обеспечить достойный и постоянный уровень качества.

— В начале этого года вы рассказывали, что будете делать особый акцент на event-составляющей фудмаркета, что каждый день на нем будет проходить то или иное событие. Получилось ли реализовать эти планы?

— Да, мы разработали еженедельные графики и полностью их придерживаемся в течение года. Конечно, какие-то позиции неизбежно подвергаются корректировке, но общий график мы соблюдаем. Каждый понедельник у нас проходят «Новые истории», и в этом сезоне это занятия английского клуба. Во вторник у нас «Вечер с друзьями», время для встреч с известными личностями или «Мозгобойни». По средам мы слушаем джаз, по пятницам проходят концерты молодых исполнителей, по субботам — коктейльные вечеринки с диджеями, воскресенье — детский день, на декабрь мы поставили очень насыщенную программу для наших маленьких гостей. Многие мамы приводят сюда детей каждое воскресенье и знают, что им точно не будет скучно несколько часов.

— Что у вас есть для детей?

— У нас есть специализированное детское арт-пространство, оно работает уже больше месяца. Детям нравится, родители получают возможность спокойно поесть.

— Как фудмаркет работает в новогодние праздники?

— Работаем ежедневно, даже 1-го января. Решение для нас носит экспериментальный характер, долго его обсуждали, и не скажу, что все участники были однозначно за. Но решили попробовать, тем более что 1 января мало какие заведения общепита в Екатеринбурге работают, а у нас можно будет прийти и как следует поесть после сложной новогодней ночи. Посмотрим, сколько будет гостей, и приглашаем всех на наш фудмаркет.

Фото Александра Осипова

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
27.05.2022 В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY подготовил специальную программу ко Дню защиты детей

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY в ТРЦ «Гринвич» подготовил специальные предложения для ...

20.04.2022 ESTORY — 1 год

Екатеринбургский фудмаркет отметил свой первый день рождения ...

14.04.2022 Екатерина Шихова: ESTORY — новые истории каждый день

На вопросы УрБК ответила учредитель агентства Dream team event, директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова ...

12.04.2022 Екатерина Шихова: ESTORY — новые истории каждый день

На вопросы УрБК ответила учредитель агентства Dream team event, директор по маркетингу проекта ESTORY Екатерина Шихова ...

14.12.2021 В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY анонсировал предновогоднюю программу для гостей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Фудмаркет ESTORY подготовил обширную предновогоднюю программу для своих гостей. С 15 по ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18