Все акции банка «Открытие» переданы ВТБ

ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.



Теперь 100% акций «Открытия» переданы ВТБ.



Напомним, что сумма сделки составила 340 млрд руб. Из них 233 млрд руб. выплачены деньгами, а остальное — облигациями федерального займа.