Все акции банка «Открытие» переданы ВТБ

ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Теперь 100% акций «Открытия» переданы ВТБ.
Напомним, что сумма сделки составила 340 млрд руб. Из них 233 млрд руб. выплачены деньгами, а остальное — облигациями федерального займа.
УрБК, Москва, 27.12.2022. ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом ...22.12.2022 ВТБ купит банк «Открытие»
Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет 100% акций банка «Открытие». ...22.12.2022 ВТБ купит банк «Открытие»
УрБК, Москва, 22.12.2022. Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет ...24.08.2017 Банк «ФК Открытие» продал долю в кипрском Russian Commercial Bank
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB). Об этом ...13.08.2012 ФК «Открытие» приобрела пакет акций ОАО «Номос-банк» в обмен на акции ОАО «Уралкалий»
УрБК, Москва, 13.08.2012. Покупка пакета 18 392 052 акций Номос-банка (что соответствует 36 784 104 ADR) финансовой ...