УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Важно
Вчера, 15:05

Все акции банка «Открытие» переданы ВТБ

ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Теперь 100% акций «Открытия» переданы ВТБ.

Напомним, что сумма сделки составила 340 млрд руб. Из них 233 млрд руб. выплачены деньгами, а остальное — облигациями федерального займа.

Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:20 Все акции банка «Открытие» переданы ВТБ

УрБК, Москва, 27.12.2022. ВТБ полностью выплатил Банку России средства за покупку акций банка «Открытие». Об этом ...

22.12.2022 ВТБ купит банк «Открытие»

Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет 100% акций банка «Открытие». ...

22.12.2022 ВТБ купит банк «Открытие»

УрБК, Москва, 22.12.2022. Совет директоров Банка России и ВТБ заключили соглашение, по которому последний приобретет ...

24.08.2017 Банк «ФК Открытие» продал долю в кипрском Russian Commercial Bank

УрБК, Екатеринбург, 24.08.2017. Банк «ФК Открытие» продал 19,8% акций кипрского Russian Commercial Bank (RCB). Об этом ...

13.08.2012 ФК «Открытие» приобрела пакет акций ОАО «Номос-банк» в обмен на акции ОАО «Уралкалий»

УрБК, Москва, 13.08.2012. Покупка пакета 18 392 052 акций Номос-банка (что соответствует 36 784 104 ADR) финансовой ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (654)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18