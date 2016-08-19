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Вчера, 14:42

Российская станкоинструментальная промышленность будет получать минимум 80% аванса от стоимости госзаказа

УрБК, Москва, 27.12.2022. Госкомпании и госорганизации при покупке станков будут обязаны авансировать поставки в объеме минимум 80% от стоимости заказа. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Нововведение коснется десяти видов продукции. В их числе — станки для обработки металла лазером, обрабатывающие центры, станки для обработки камня и дерева, токарные, расточные и фрезерные металлорежущие станки.

Предполагается, что расширение поддержки способствует наращиванию производственных мощностей предприятий и поможет увеличить объемы выпускаемой ими продукции.

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